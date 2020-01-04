МОЗ затвердило перелік ліків, які закуплять за держкошти у 2020 році

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України затвердило перелік лікарських засобів та медичних виробів, що будуть закуповуватись за кошти державного бюджету 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-слуужбу МОЗ.

Відповідний наказ опублікований на сайті міністерства. На закупівлі у 2020 році закладено близько 9,7 млрд грн, що на 3,2 млрд грн більше, ніж минулого року.

"Цих коштів разом зі зниженням цін на ряд препаратів вистачить на забезпечення практично повної потреби за усіма 38 напрямами. Саме забезпечення цієї цілі є одним з пріоритетів роботи МОЗ України спрямованої на забезпечення виконання взятих на себе зобов'язань перед громадянами", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що розширення переліку закупівель можливе лише тоді, коли МОЗ України забезпечить ліками всіх пацієнтів за вже існуючими напрямами. Такий підхід забезпечує рівний та гарантований доступ до медичної допомоги та не дозволяє зменшувати доступ до лікування для тих пацієнтів, що вже отримують лікування.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України проводить перевірку серії препаратів, які ймовірно привели до тяжких побічних реакцій у пацієнтів.

РБК-Україна писало, що Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками вилучила з обігу небезпечний медичний виріб для плазмаферезу.