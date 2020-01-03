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В Україні вилучили з обігу медустройство для очищення крові

Новини » Суспільство     03.01.2020 - 14:44
В Україні вилучили з обігу медустройство для очищення крові
Ілюстративне фото (112 Україна)

Під час перевірки були виявлені неправильні відомості, внесені в декларацію про відповідність продукту

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками вилучила з обігу небезпечний медичний виріб для плазмаферезу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держлікслужбу.

Як повідомляється, під час проведення позапланової перевірки ТОВ "Лікомед" було виявлено неправильні відомості, внесені в декларацію про відповідність продукту. Зокрема, в документі було зазначено, що медичний виріб відноситься до I класу безпеки і не вимагає залучення органу з оцінки відповідності для проведення процедури оцінки відповідності і є нестерильним.

Зате в Держлікслужбі вказали, що цей медичний виріб відноситься до класу безпеки ПА і є стерильним, що вимагає залучення органу з оцінки відповідності.

Крім того, були виявлені інші порушення Технічного регламенту.

Наголошується, що реалізація медичних виробів супроводжувалася декларацією про відповідність з реєстраційним номером Держлікслужби. Однак у відомстві окремо звернули увагу на той факт, що не реєструють декларації про відповідність. Ця інформація була передана в правоохоронні органи.

Нагадаємо, раніше Держслужба з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила продаж знеболюючого препарату "Німесил". Під заборону потрапили всі серії цього ліки.

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