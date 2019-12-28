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В Україні перевірять аптеки на наявність заборонених препаратів

Новини » Суспільство     28.12.2019 - 21:10
В Україні перевірять аптеки на наявність заборонених препаратів
Ілюстративне фото (УНІАН)

МОЗ перевірить серії препаратів, які ймовірно привели до тяжких побічних реакцій у пацієнтів

Міністерство охорони здоров'я України проводить перевірку серії препаратів, які ймовірно привели до тяжких побічних реакцій у пацієнтів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Повідомляється, що в місті Кам'янське в Дніпропетровській області постраждало семеро пацієнтів ймовірно внаслідок застосування лікарського засобу "Дипрофол". МОЗ України 20 грудня створило Комісію з перевірки серйозних побічних реакцій після застосування препарату.

В ході екстреного засідання Комісії Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та Державним підприємством "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" було повідомлено про факти виявлення випадків важких побічних реакцій (в тому числі з летальним результатом) після застосування ймовірно лікарського засобу "Дипрофол "і інших лікарських засобів, які застосовувалися під час і після хірургічного втручання пацієнтам.

Уповноваженому лабораторії доручено провести порівняльний лабораторний аналіз архівних зразків виробника лікарських засобів "Дипрофол" 1%, 2% і зразків, вилучених у Комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради "Міська лікарня № 9", зразків, вилучених у Комунального некомерційного підприємства "Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги".

Станом на зараз Держлікслужба вилучила зразки цих лікарських засобів безпосередньо з аптек та аптечних пунктів, де пацієнти могли їх придбати, і пішла ланцюг їх поставки. За розпорядженням Держлікслужби підлеглими лабораторіями триває контроль якості зазначених лікарських засобів.

Нагадаємо, в Україні під заборону потрапили відомі ліки від грипу та застуди Фармацитрон Форте.

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