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МОЗ складе реєстр всіх місць обсервації

Новини » Коронавірус   

Обсерватори повинні відповідати вимогам Моз

Міністерство охорони здоров'я планує скласти реєстр всіх місць обсервації на території України. Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, відповідне доручення Моз вже отримав від Державної надзвичайної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки.

"Ми прописали чіткі критерії і межі, які повинні бути в обсерваторах, щоб запобігти поширенню коронавирусной хвороби, як на території України, так і всередині кожного конкретного закладу. Сьогодні-завтра наші фахівці разом з обласними державними адміністраціями проведуть огляд всіх потенційних місць для обсервації, буде сформовано додатково табличку, відповідають обсерватор зазначеним вимогам, і це буде новий реєстр усіх місць для обсервації, які будуть існувати на території України", - повідомив Ляшко.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України затвердило єдиний державний протокол лікування для хворих коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що у МОЗ очікують пікове зростання коронавіруса в Україні найближчим часом. У зв'язку з цим Кабмін планує посилити карантинні заходи.

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