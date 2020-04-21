МОЗ повідомив про 415 нових випадків коронавірусу в Україні: список областей

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Усього в Україні досліджено 61 997 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР

В Україні за добу заразились коронавірусом 415 людей. Яка ситуація в Києві та областях, повідомляє прес-служба Центру громадянського здоров'я.

Усього в Україні досліджено 61 997 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. - 338 випадків (18 одужали);

Волинська обл. - 174 випадки (13 одужали);

Дніпропетровська обл. - 122 випадки (9 одужали);

Донецька обл. - 16 випадків (6 одужали);

Житомирська обл. - 270 випадків (1 одужав);

Закарпатська обл. - 205 випадків (16 одужали);

Запорізька обл. - 137 випадків (17 одужали);

Івано-Франківська область - 556 випадків (27 одужали);

м. Київ - 892 випадки (33 одужали);

- 892 випадки (33 одужали); Київська обл. - 356 випадків (28 одужали);

Кіровоградська обл. - 247 випадків (17 одужали);

Львівська обл. - 256 випадків (26 одужали);

Луганська обл. - 25 випадків (3 одужали);

Миколаївська обл. - 41 випадок;

Одеська обл. - 146 випадків;

Полтавська обл. - 101 випадок (12 одужали);

Рівненська обл. - 341 випадок (21 одужав);

Сумська обл. - 84 випадки (10 одужали);

Тернопільська обл. - 435 випадків (34 одужали);

Харківська обл. - 77 випадків (2 одужали);

Херсонська обл. - 70 випадків (7 одужали);

Хмельницька обл. - 49 випадків (5 одужали);

Черкаська обл. - 186 випадків (28 одужали);

Чернівецька обл . - 988 випадків (31 одужав);

. - 988 випадків (31 одужав); Чернігівська обл. - 13 випадків (3 одужали).

На амбулаторному лікуванні 4 089 пацієнтів, з них 302 дитини. Усього госпіталізовано 2 036 осіб, з них 97 дітей.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні від коронавірусу померли ще 10 громадян.

Раніше РБК-Україна писало, що карантин в Україні можуть продовжити як мінімум до 12 травня. Рішення про продовження карантину Кабінет міністрів розгляне завтра, 22 квітня.