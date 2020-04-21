МОЗ повідомив про 415 нових випадків коронавірусу в Україні: список областей
Іллюстративне фото (РБК-Україна)
Усього в Україні досліджено 61 997 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР
В Україні за добу заразились коронавірусом 415 людей. Яка ситуація в Києві та областях, повідомляє прес-служба Центру громадянського здоров'я.
Усього в Україні досліджено 61 997 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР.
Загалом випадки підтверджено:
- Вінницька обл. - 338 випадків (18 одужали);
- Волинська обл. - 174 випадки (13 одужали);
- Дніпропетровська обл. - 122 випадки (9 одужали);
- Донецька обл. - 16 випадків (6 одужали);
- Житомирська обл. - 270 випадків (1 одужав);
- Закарпатська обл. - 205 випадків (16 одужали);
- Запорізька обл. - 137 випадків (17 одужали);
- Івано-Франківська область - 556 випадків (27 одужали);
-
м. Київ - 892 випадки (33 одужали);
- Київська обл. - 356 випадків (28 одужали);
- Кіровоградська обл. - 247 випадків (17 одужали);
- Львівська обл. - 256 випадків (26 одужали);
- Луганська обл. - 25 випадків (3 одужали);
- Миколаївська обл. - 41 випадок;
- Одеська обл. - 146 випадків;
- Полтавська обл. - 101 випадок (12 одужали);
- Рівненська обл. - 341 випадок (21 одужав);
- Сумська обл. - 84 випадки (10 одужали);
- Тернопільська обл. - 435 випадків (34 одужали);
- Харківська обл. - 77 випадків (2 одужали);
- Херсонська обл. - 70 випадків (7 одужали);
- Хмельницька обл. - 49 випадків (5 одужали);
- Черкаська обл. - 186 випадків (28 одужали);
-
Чернівецька обл. - 988 випадків (31 одужав);
- Чернігівська обл. - 13 випадків (3 одужали).
На амбулаторному лікуванні 4 089 пацієнтів, з них 302 дитини. Усього госпіталізовано 2 036 осіб, з них 97 дітей.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні від коронавірусу померли ще 10 громадян.
Раніше РБК-Україна писало, що карантин в Україні можуть продовжити як мінімум до 12 травня. Рішення про продовження карантину Кабінет міністрів розгляне завтра, 22 квітня.