МОЗ: закордоном заразились коронавірусом 20 українців

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Всього закордоном на карантині перебуває 160 українців

Закордоном захворіли коронавірусом 20 громадян України. Про це повідомила представниця МОЗ під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

У МОЗ також зазначили, що всього закордоном на карантині перебуває 160 українців.

"За межами України інфіковані 20 українців, які перебувають за межами території країни. На карантині перебуває 160 українців. Вже 6 українських громадян. Вони одужали та повернулись до звичайного життя", - заявили в МОЗ.

Зазначимо, станом на 26 березня перший випадок коронавірусу виявлено у Чернігівській області. До Борзнянської районної лікарні було госпіталізовано чоловіка з ознаками вірусної пневмонії, експрес-тест показав позитивний результат на COVID-2019.

Крім того, у Вінницькій області зафіксували ще два випадки зараження коронавірусом, у місті Вінниця та місті Ладижин. Таким чином, у Вінницькій області вже три випадки зараження Covid-19.

Нагадаємо, у Сумській області померла жінка, у якої два експрес-тести на коронавірус показали позитивний результат. Жінка перебувала в реанімації та була підключена до апарату штучної вентиляції легенів.