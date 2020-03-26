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Минздрав: за рубежом заразились коронавирусом 20 украинцев

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 13:44
Минздрав: за рубежом заразились коронавирусом 20 украинцев
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего заграницей на карантине находится 160 украинцев

Заграницей заболели коронавирусом 20 граждан Украины. Об этом сообщила представительница Минздрава во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

В Минздраве также отметили, что всего за рубежом на карантине находится 160 украинцев.

"За пределами Украины инфицированы 20 украинцев, находящихся за пределами территории страны. На карантине находится 160 украинцев. Уже 6 украинских граждан выздоровели и вернулись к обычной жизни", - заявили в Минздраве.

Отметим, по состоянию на 26 марта первый случай коронавируса обнаружен в Черниговской области. В Борзнянскую районную больницу был госпитализирован мужчина с признаками вирусной пневмонии, экспресс-тест показал положительный результат на COVID-2019.

Кроме того, в Винницкой области зафиксировали еще два случая заражения коронавирусом, в городе Винница и городе Ладыжин. Таким образом, в Винницкой области уже три случая заражения Covid-19.

Напомним, в Сумской области умерла женщина, у которой два экспресс-тесты на коронавирус показали положительный результат. Женщина находилась в реанимации и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

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