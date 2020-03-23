МОЗ перегляне алгоритм проведення тестування на коронавірус

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

МОЗ змінюватиме алгоритм проведення тестування на коронавірус

В МОЗ продовжать переглядати алгоритм проведення тестування на новий коронавірус Covid-19. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що в МОЗ працює робоча група, яка переглядає стандарт надання медичної допомоги.

"Ми сьогодні будемо переглядати і алгоритм тестування. Також переглядаються і підходи до лікування, до надання медичної допомоги, до санітарного сортування. Будуть чітко прописані критерії, хто, і коли, і як повинен бути госпіталізований або переведений до відділень інтенсивної терапії", - заявив він.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що розроблений новий алгоритм дій в разі поширення коронавірусу на території України. Алгоритм реагування на спалах коронавірусу розроблений на прикладі інших країн.

Також глава МОЗ Ілля Ємець заявив, що в Україні розрахований найгірший сценарій розвитку подій в зв'язку з поширенням коронавірусу, який можна порівняти з ситуацією в Італії.

Нагадаємо, в ВООЗ заявили, що карантину недостатньо для боротьби з коронавірусом, треба приділити увагу громадському здоров'ю, щоб запобігти рецидив.