ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МОЗ перегляне алгоритм проведення тестування на коронавірус

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 13:41
МОЗ перегляне алгоритм проведення тестування на коронавірус
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

МОЗ змінюватиме алгоритм проведення тестування на коронавірус

В МОЗ продовжать переглядати алгоритм проведення тестування на новий коронавірус Covid-19. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що в МОЗ працює робоча група, яка переглядає стандарт надання медичної допомоги.

"Ми сьогодні будемо переглядати і алгоритм тестування. Також переглядаються і підходи до лікування, до надання медичної допомоги, до санітарного сортування. Будуть чітко прописані критерії, хто, і коли, і як повинен бути госпіталізований або переведений до відділень інтенсивної терапії", - заявив він.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що розроблений новий алгоритм дій в разі поширення коронавірусу на території України. Алгоритм реагування на спалах коронавірусу розроблений на прикладі інших країн.

Також глава МОЗ Ілля Ємець заявив, що в Україні розрахований найгірший сценарій розвитку подій в зв'язку з поширенням коронавірусу, який можна порівняти з ситуацією в Італії.

Нагадаємо, в ВООЗ заявили, що карантину недостатньо для боротьби з коронавірусом, треба приділити увагу громадському здоров'ю, щоб запобігти рецидив.

У нардепа від "Слуги народу" підозра на коронавірус У Чернівецькій ОДА розповіли про стан українців, заражених коронавірусом
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся