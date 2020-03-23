Лабораторія МОЗ здатна проводити тисячу досліджень на коронавірус в день

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна / Віталій Носач)

Питання діагностики захворювання COVID-19 не є проблемним

Референс-лабораторія Міністерства охорони здоров'я України здатна у день проводити тисячу досліджень на коронавірус. Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає РБК-Україна.

За його словами, питання діагностики захворювання коронавірусом на даний момент не є проблемним.

"Ми отримали новітнє обладнання. Сьогодні у нас в референс-лабораторії є обладнання, яке за один день може робити тисячу досліджень, плюс є 25 лабораторій тільки в системі охорони здоров'я, здатність яких - робити 200 досліджень", - заявив Ляшко.

Також він зазначив, що Україна отримала першу партію експрес-тестів на коронавірус, які будуть використовуватися сімейними лікарями, лікарями в інфекційних відділеннях та бригадами на виклики.

Раніше РБК-Україна писало, що діагностика коронавіруса за допомогою експрес-тестів буде проводитися лише в певних медичних установах.

Також повідомлялося, що Моз перегляне алгоритм проведення тестування на коронавірус. За словами Ляшка, вже створена робоча група, яка переглядає стандарт надання медичної допомоги.