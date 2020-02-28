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МОЗ розглядає питання евакуації українців з Японії через коронавірус

Новини » Надзвичайні події     28.02.2020 - 12:34
МОЗ розглядає питання евакуації українців з Японії через коронавірус
Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)

У МОЗ учергове запевнили, що в Україні не зареєстровано жодного випадку Сovid-19

Міністерство охорони здоров'я розглядає питання евакуації українських громадян через спалах коронавірусу на лайнері Diamond Princess. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що Міністерство закордонних справ перебуває у постійному контакті з українськими громадянами на борту.

"Усього 5 українців (заразились, - ред.): одна - в Італії, чотири - на борту діамантової принцеси. Всі чотири перебувають на лікуванні в лікарнях Японії. Усі інші перебувають на карантині, в ізоляції або на борту судна. З ними маємо постійний контакт, МЗС з ними постійно контактує. Також розглядали питання і пропонували українцям розглянути можливості евакуації їх з Японії до України. Поки що ми не отримали згоди, але питання на контролі", - заявив Ляшко.

Головний санітарний лікар також підкреслив, що в Україні не зареєстровано жодного випадку Сovid-19.

"Вчора завершили дослідження на коронавірус на тест-системах, які є у вірусологічній лабораторії Центру громадського здоров’я. Усі результати негативні. Тому ми знову підтверджуємо, що в Україні не зареєстровано жодного випадку Сovid-19", - сказав представник МОЗ.

Нагадаємо, число заражених коронавірусіом українців на лайнері Diamond Princess збільшилося до чотирьох осіб. Зазначалося, що наших співгромадян перевели в лікарняні установи через позитивний аналіз на коронавірус.

Як писало РБК-Україна раніше, на борту круїзного лайнера перебувають 25 українців, які там працюють. За словами начальника відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС України Максима Коваленка, громадяни України не збираються евакуюватися в Україну.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниЯпоніяевакуаціяКоронавірус
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