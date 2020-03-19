МОЗ розглядає варіанти подовження карантину, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливі варіанти подовження карантину через коронавірус після закінчення цього періоду 3 квітня. Як передає кореспондент РБК-Україна, про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми "Право на владу".

За словами Ляшка, МОЗ готується до такого варіанту, проте рішення про подовження карантину залежатиме від поширення коронавірусу.

"Це все буде залежати від епідемічної ситуації на території країни, а також в країнах Європейського союзу. Якщо буде відбуватися таке продовження зростання - карантин буде стовідсотково подовжено", - сказав головний санітарний лікар.

Нагадаємо, заступник голови патрульної поліції України Олексій Білошицький раніше повідомив, що в Україні почнуть діяти більш жорсткі заходи через порушення умов карантину з 20 березня. Наразі поліцейські лише попереджають про наслідки таких порушень.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні число померлих від коронавірусу COVID-19 збільшилося до трьох осіб. Третьою жертвою вірусу стала мешканка Івано-Франківська.

Станом на вечір 19 березня в Україні офіційно підтверджено 21 випадок зараження коронавірусом.