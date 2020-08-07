МОЗ розширить критерії, які визначають рівень небезпеки у регіоні

Міністерство охорони здоров’я розширить перелік показників, які будуть визначати рівень епідемічної небезпеки у регіоні. Крім того, планується збільшити кількість перевірок на дотримання карантинних обмежень.

Про це під час брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

Наразі епіднебезпеку у регіоні визначають за чотирма критеріями.

"За нашою пропозицією, у зв’язку з погіршенням ситуації, ми запропонували розширити перелік критеріїв, змінити перелік критеріїв, які будуть використовуватися для встановлення рівня небезпеки", - сказав Степанов.

Зокрема, пропонується ввести критерій кількості активних хворих за останні 7 днів.



"Ми будемо чітко бачити, як змінюється ситуація чи то в районі, чи то місті", - пояснив Степанов.

Також пропонується збільшити показник кількості тестувань.

"Сьогодні це 24 на 100 тисяч населення, запропонуємо, щоб був 32 на 10 тисяч населення. Для нас важливо максимально виявляти хворих, володіти реальною статистикою", - розповів Степанов.

Крім того МОЗ буде наполягати, щоб більш ретельно проводилися перевірки щодо дотримання карантинних правил.

"Інакше це зростання буде дуже стрімким", - зазначив глава МОЗ.

Нагадаємо, сьогодні в Україні зареєстрували найбільшу з початку пандемії кількість хворих коронавірусом.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін оновив список карантинних зон: в "червону" потрапили Харків, Костопільський район Рівненської та Кіцманський район Чернівецької області.

Луцьк і Тернопіль, які знаходились у "червоній" зоні весь минулий тиждень, змінять статус з завтрашнього дня.