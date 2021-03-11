МОЗ розраховує на зниження кількості COVID-випадків, але це залежить від вірусу
Міністерство охорони здоров'я України розраховує на зменшення кількості випадків захворювання на коронавірус. Однак є кілька змінних, які можуть вплинути на цей процес.
Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у коментарі "ТСН".
"Ми бачимо сьогодні, що зростання (випадків коронавірусу, - ред.) сталося... Хотілося б, щоб цього зростання не було. Але що буде далі? Потенційно ми розраховуємо, на зменшення кількості випадків, але є кілька змінних, які можуть вплинути на цей процес. Ці змінні стосуються самого вірусу", - заявив він.
Ляшко додав, що коронавірус став більш агресивним, зокрема, через мутації.
"Продовжує боротися з усіма заходами, які проти нього застосовують... Британський штам коронавірусу має ще більшу летальність, крім того, що він набагато швидше передається від людини до людини", - додав він.
Нагадаємо, нова хвиля коронавірусу виявилася більш летальною для українців. Спостережувана летальність наблизилося до 2,9% серед хворих з COVID-19, зареєстрованих в дні близько 1 лютого.
Крім того, в Україні за минулу добу підтвердили 9 084 нових випадків коронавірусу.
Додамо, що згідно з прогнозом НАН, найближчим часом в країні кількість нових випадків COVID досягне 10 тисяч в день.