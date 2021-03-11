МОЗ розраховує на зниження кількості COVID-випадків, але це залежить від вірусу

Міністерство охорони здоров'я України розраховує на зменшення кількості випадків захворювання на коронавірус. Однак є кілька змінних, які можуть вплинути на цей процес.

"Ми бачимо сьогодні, що зростання (випадків коронавірусу, - ред.) сталося... Хотілося б, щоб цього зростання не було. Але що буде далі? Потенційно ми розраховуємо, на зменшення кількості випадків, але є кілька змінних, які можуть вплинути на цей процес. Ці змінні стосуються самого вірусу", - заявив він.

Ляшко додав, що коронавірус став більш агресивним, зокрема, через мутації.

"Продовжує боротися з усіма заходами, які проти нього застосовують... Британський штам коронавірусу має ще більшу летальність, крім того, що він набагато швидше передається від людини до людини", - додав він.