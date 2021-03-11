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Минздрав рассчитывает на снижение количества COVID-случаев, но это зависит от вируса

Новина українською → Киев, Четверг 11 марта 2021 21:12
Минздрав рассчитывает на снижение количества COVID-случаев, но это зависит от вируса Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения Украины рассчитывает на уменьшение количества случаев заболевания коронавирусом. Однако есть несколько переменных, которые могут повлиять на данный процесс.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии "ТСН".

"Мы видим сегодня, что рост (случаев коронавируса, - ред.) произошел... Хотелось бы, чтобы этого роста не было. Но что будет дальше? Потенциально мы рассчитываем, на уменьшение количества случаев, но есть несколько переменных, которые могут повлиять на этот процесс. Эти переменные касаются самого вируса", - заявил он.

Ляшко добавил, что коронавирус стал более агрессивным, в частности, из-за мутации.

"Продолжает бороться со всеми мерами, которые против него применяют... Британский штамм коронавируса имеет еще большую летальность, кроме того, что он гораздо быстрее передается от человека к человеку", - добавил он.

Напомним, новая волна коронавируса оказалась более летальной для украинцев. Наблюдаемая летальность приблизилось к 2,9% среди больных с COVID-19, зарегистрированных в дни около 1 февраля.

Кроме того, в Украине за минувшие сутки подтвердили 9 084 новых случая коронавируса.

Добавим, что согласно прогнозу НАН, в ближайшее время в стране количество новых случаев COVID достигнет 10 тысяч в день.

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