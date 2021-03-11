Минздрав рассчитывает на снижение количества COVID-случаев, но это зависит от вируса

Министерство здравоохранения Украины рассчитывает на уменьшение количества случаев заболевания коронавирусом. Однако есть несколько переменных, которые могут повлиять на данный процесс.

"Мы видим сегодня, что рост (случаев коронавируса, - ред.) произошел... Хотелось бы, чтобы этого роста не было. Но что будет дальше? Потенциально мы рассчитываем, на уменьшение количества случаев, но есть несколько переменных, которые могут повлиять на этот процесс. Эти переменные касаются самого вируса", - заявил он.

Ляшко добавил, что коронавирус стал более агрессивным, в частности, из-за мутации.

"Продолжает бороться со всеми мерами, которые против него применяют... Британский штамм коронавируса имеет еще большую летальность, кроме того, что он гораздо быстрее передается от человека к человеку", - добавил он.