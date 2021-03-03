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МОЗ розраховує в квітні закупити вакцину від коронавірусу у ЄС

Автор: Ігор Литвиненко

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розраховує, що в квітні Україна зможе почати закупівлю вакцин від коронавірусу у Європейського союзу. Зараз між Україною та ЄС з цього питання ведуться переговори.

Про це Степанов заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, переговори про закупівлю вакцин у ЄС ведуться на всіх рівнях.

"Це питання обговорюється з Європейським союзом вже останні півроку. Зараз у нас є певні зрушення в цьому напрямку по закупівлі безпосередньо у Європейського союзу. Обережно можу сказати, що в квітні ми можемо розраховувати", - заявив Степанов.

При цьому міністр додав, що Україна не сподівається лише на допомогу від Євросоюзу.

"У нас є власні контракти. Перші 500 тисяч (доз вакцини - ред.) AstraZeneca вже приїхали. Ми очікуємо ще 2 млн саме AstraZeneca. Потім у нас 10 млн Novovax. Це те, що вже підтверджено. І чекаємо поставки від інших виробників", - додав Степанов.

Раніше РБК-Україна писала, що компанія Sinovac поки не підтвердила Україні ефективність своєї вакцини від коронавірусу. Постачання даної вакцини за контрактом заплановані до 6 березня, але можуть бути перенесені.

Відзначимо, в Україні минулого тижня розпочалася вакцинація від коронавірусу індійським препаратом Covishield. За словами Степанова, до кінця тижня в Україні хочуть вийти на показник в 10 тисяч вакцинацій в день.

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Новини України ЕвросоюзМаксим Степановвакцина від коронавірусу
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