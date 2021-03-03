МОЗ розраховує в квітні закупити вакцину від коронавірусу у ЄС

За його словами, переговори про закупівлю вакцин у ЄС ведуться на всіх рівнях.

"Це питання обговорюється з Європейським союзом вже останні півроку. Зараз у нас є певні зрушення в цьому напрямку по закупівлі безпосередньо у Європейського союзу. Обережно можу сказати, що в квітні ми можемо розраховувати", - заявив Степанов.

При цьому міністр додав, що Україна не сподівається лише на допомогу від Євросоюзу.

"У нас є власні контракти. Перші 500 тисяч (доз вакцини - ред.) AstraZeneca вже приїхали. Ми очікуємо ще 2 млн саме AstraZeneca. Потім у нас 10 млн Novovax. Це те, що вже підтверджено. І чекаємо поставки від інших виробників", - додав Степанов.