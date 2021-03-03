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Степанов про вакцину Sinovac: поки виробник не підтвердив її ефективність

Новость на русском → Київ, Середа 03 березня 2021 12:02
Степанов про вакцину Sinovac: поки виробник не підтвердив її ефективність Фото: вакцина Sinovac (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Компанія Sinovac поки не підтвердила Україні ефективність своєї вакцини від коронавірусу. Згідно з контрактом, дана вакцина повинна бути поставлена в Україну до 6 березня.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, у випадку, якщо дана вакцина буде недостатньо ефективною або будуть зірвані терміни її поставок в Україну - до виробника будуть застосовуватися санкції.

"У контракті прописана конкретна дата (поставки вакцини Sinovac - ред.) - через 30 днів після реєстрації. Компанія повинна поставити. Більш того, в контракті держава повністю захищено, якщо терміни будуть перенесені - будуть штрафні санкції. За тими документами, що нам надавали, підтвердження ефективності вакцини немає", - заявив Степанов.

Він додав, що якщо вакцина не буде мати ефективність на рівні 70%, Україна не буде купувати даний препарат.

Нагадаємо, раніше Степанов заявив, що строки поставки вакцини Sinovac будуть зміщені.

До цього повідомлялося, що поставки вакцини Sinovac в Україну можуть затриматися до квітня.

Детальніше про вакцину Sinovac ви можете прочитати на РБК-Україна.

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