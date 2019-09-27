МОЗ проведе внутрішній кадровий аудит

Фото: МОЗ (РБК-Україна)

В результаті аудиту В міністерстві залишаться працювати найефективніші працівники

У Міністерстві охорони здоров'я України планують провести внутрішній кадровий аудит. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Моз Зоряни Скалецьке Facebook.

За словами Скалецьке, в результаті кадрового аудиту в міністерстві повинні залишитися працювати найбільш ефективні співробітники.

"У МОЗ буде проводитися аудит. За його результатами найкращі, найефективніші працівники залишаться працювати на державу і український народ. Хто за картинками ховає неефективність і бездіяльність - на вихід", - повідомила глава МОЗ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ провів аудит в лікарні Охматдит, Центрі ендокринної системи та Державному підприємстві медичних закупівель. Метою аудиту було провести якісну перевірку та повернути довіру громадян до лікарів.

Також РБК-Україна повідомляло, що глава МОЗ Зоряна Скалецька підписала наказ про проведенні аудиту в Національному інституті раку. МОЗ перевірить діяльність інституту з 1 січня по 20 вересня 2019 року. Звіт про результати аудиту повинен бути наданий до 8 жовтня.