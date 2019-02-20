МОЗ просить співробітників Одеського медуніверситету не влаштовувати акції

Сьогодні співробітники та студенти Одеського медуніверситету проведуть акцію в Києві

Министерство здравоохранения Украины призывает сотрудников и студентов Одесского медуниверситета не устраивать акции в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.

Сообщается, что работники и студенты Одесского национального медицинского университета планируют 20 февраля устроить акцию протеста в Киеве. В министерстве отметили, что протесты организовало окружение бывшего ректора Валерия Запорожана, которое ранее захватывало вуз и подавало подали смету университета с нарушениями.

В министерстве подчеркивают, что из-за них университет не может получить финансирование, поэтому продолжается поиск законных путей решения этой ситуации.

"Призываем сотрудников и студентов ОНМедУ не поддерживать провокации, которые устраивают представители самопровозглашенного руководства университета", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что суд остановил реорганизацию Одесского медуниверситета.

Отметим, до этого Кабинет министров Украины одобрил слияние Крымского и Одесского медуниверситетов.