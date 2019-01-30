Суд зупинив реорганізацію Одеського медуніверситету

Фото: Одеський медуніверситет (onmedu.edu.ua)

Суд зупинив розпорядження Кабміну "Про створення Одеського Національного медичного університету"

Окружний адміністративний суд міста Києва вирішив зупинити дію розпорядження Кабінету міністрів "Про створення Одеського Національного медичного університету". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, опубліковане в Facebook.

"Поки суд буде розглядати заяву, реорганізація буде припинена. Законно призначити виконуючого обов'язки тепер неможливо, а, отже, закладом будуть продовжувати керувати Запорожан і його поплічники", - написала Супрун.

Зазначимо, що МОЗ України повертає без розгляду документи, підписані уповноваженими міністерством особами. У відомстві попередили, що це ставить під загрозу зриву навчальний процес для понад 7 тис. студентів і 2,3 працівників.

Нагадаємо, раніше Супрун заявила, що колишні ректори університетів Катерина Амосова (НМУ) і Валерій Запорожан (Одеський медуніверситет) були звільнені за порушення і невиконання умов своїх контрактів. Крім того, вона додала, що для в.о. ректорів зазначених вузів, які були призначені Міністерством охорони здоров'я, створювалися "максимальні перешкоди в доступі до робочого місця, документації і т. д.

Додамо, що Кабінет міністрів України схвалив злиття Одеського національного медуніверситету та Кримського державного медуніверситету імені Георгіївського.

Таким чином, шляхом злиття двох вузів створюється Одеський Національний медичний університет. Також повідомляється, що студенти Одеського національного медичного університету та Кримського державного медичного університету імені Георгіївського продовжують навчання в новому вузі.