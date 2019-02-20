МОЗ просить співробітників Одеського медуніверситету не влаштовувати акції

Фото: Одеський медуніверситет (onmedu.edu.ua)

Сьогодні співробітники та студенти Одеського медуніверситету проведуть акцію в Києві

Міністерство охорони здоров'я України закликає співробітників і студентів Одеського медуніверситету не влаштовувати акції в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що працівники та студенти Одеського національного медичного університету планують 20 лютого влаштувати акцію протесту в Києві. У міністерстві зазначили, що протести організувало оточення колишнього ректора Валерія Запорожана, яке раніше захоплювало виш і подавало подали кошторис університету з порушеннями.

У міністерстві підкреслюють, що через них університет не може отримати фінансування, тому триває пошук законних шляхів вирішення цієї ситуації.

"Закликаємо співробітників і студентів ОНМедУ не підтримувати провокації, які влаштовують представники самопроголошеного керівництва університету", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд зупинив реорганізацію Одеського медуніверситету.

Відзначимо, до цього Кабінет міністрів України схвалив злиття Кримського та Одеського медуніверситетів.