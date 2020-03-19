МОЗ просить перевізників допомогти лікарям добиратися до роботи

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець закликав транспортні компанії розробити схему розвозки медичних правцівників під час карантинних обмежень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МОЗ.

Міністр звернувся до всіх державних та приватних транспортних компаній і перевізників із закликом створити умови для того, щоб лікарі могли діставатися до роботи та надавати допомогу хворим.



"Ми маємо подбати про українських лікарів, щоб урятувати всю країну. Ми, Міністерство охорони здоров’я України, рекомендуємо транспортним компаніям спільними зусиллями розробити систему шатлів та маршрутів, що оптимізують пересування фахівців, які рятують людські життя", - зазначив Ємець.

Нагадаємо, в Україні посилили карантин. Зокрема, у Києві закрили метро та обмежили кількість людей у громадському транспорті до 10.

Раніше РБК-Україна писало, як у Києві біля метро "Чернігівська" люди штурмують автобуси, а поліцейські намагаються не пускати в транспорт більше 10 осіб у зв'язку з карантинними заходами.