МОЗ прорахував понад 80 сценаріїв розвитку епідемії коронавірусу в Україні

Міністерство охорони здоров'я прорахувало понад 80 сценаріїв розвитку епідемії коронавірусу в Україні. У МОЗ обрали три найбільш оптимістичні сценарії.

Про це сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає РБК-Україна.

"Ми прорахували 81 сценарій, за яким може розвиватись на території України епідемія коронавірусу. Але ретроспективно обрали зараз три найбільш оптимістичні сценарії, які враховують саме сезонність в літній час. Оскільки тільки Схід на Європа вибивається з сезонності. Ми хотіли подивитись, чи є в Україні сезонність на коронавірусну хворобу", - заявив заступник глави МОЗ.

За словами Ляшка, якщо українці будуть продовжувати дотримуватись правил адаптивного карантину - є 4 варіанти розвитку подій.

"Ми можемо йти, коли сезонність відсутня, і ми впроваджуємо карантинні заходи не повністю і недосконало - тоді ми можемо вийти на 7 тисяч померлих. Якщо сезонність буде 100% нульова, тобто, влітку не повинні реєструватись випадки, тоді в нас повинно бути не більше 1000 померлих", - зазначив він.

Замглави МОЗ підкреслив, що станом на зараз в Україні від коронавірусу померли 966 осіб.

"Тому не можемо сказати, що в нас коронавірус має нульову сезонність. Зараз ми рухаємось по "жовтому сценарію", помірна сезонність. Тобто, ми виходимо на 4 тисячі померлих до кінця року. Але ця сезонність не є на цей час конкретним і досконалим фактором. Після послаблення карантину чомусь всі відчули, що карантин скасували. Тому цей показник може коливатись", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, головний санлікар припускає, що в Україні в середньому COVID-19 можливо хворіє 132 тисячі осіб, однак ці дані не є підтвердженими.

Як писало РБК-Україна, жорсткий карантин у деяких областях можуть ввести вже з 22 червня.