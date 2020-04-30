МОЗ закликає українців залишатись вдома на травневі свята

МОЗ закликав українців залишатися вдома на травневі свята та дотримуватися карантину. Про це заявив під час брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Степанов зазначив, що для хорошої статистики потрібно лишитись вдома на свята.

"Я прошу вас залишатися вдома на травневі свята, я прошу вас дотримуватися карантину. Я дуже хочу, щоб зранку, коли я зачитую статистику, щоб в нас було 0 захворілих та 0 померлих. Заради цього закликаю вас залишатися вдома", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленский заявив, що травневі свята стануть наступним викликом, який може позначитися на поширенні коронавірусу в Україні.

Раніше повідомлялося, що Україна продовжила карантин до 11 травня. Також уряд розраховує, що вже 12 травня настане так званий "день К", коли карантинні обмеження почнуть зніматися.

Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про кроки після 11 травня, будуть запускати адаптивний карантин.