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МОЗ попередив про проблеми зі здоров'ям через війну. Допомога буде потрібна для 15 млн українців

Фото: глава МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Через російське повномасштабне вторгнення в Україну не виключається, що українці матиме негативні наслідки для психічного здоров'я. У той же час кожен десятий українець може відчути наслідки на рівні середньої тяжкості або важкої хвороби.

Про це заявив Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, повідомляє РБК-Україна.

"З кожним днем кількість людей, які будуть відчувати наслідки для свого психічного здоров'я, буде зростати. Навіть тих, хто зміг стійко перенести перші місяці війни, очікує ментальне виснаження, адже звикання до постійного перебування в умовах війни також може мати негативний вплив на психічне здоров'я", - заявив він.

За попередніми прогнозами МОЗ, в майбутньому психологічної підтримки потребуватиме близько 15 млн українців, з них близько 3-4 млн потрібно буде призначати медикаментозне лікування.

Нагадаємо, раніше МОЗ отримало 120 тонн ліків в якості гуманітарної допомоги.

Крім того, Ляшко заявляв, що на тимчасово окупованих територіях України спостерігаються великі проблеми з доступом до ліків.

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