МОЗ підтверджує п’ятий летальний випадок від коронавірусу в Україні

Міністерство здоров'я України офіційно підтверджує п’ятий летальний випадок від коронавірусу станом на вечір четверга, 25 березня. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зокрема зазначається, що сьогодні в Івано-Франківській області померла жінка, яка була доставлена до лікарні 23 березня разом із чоловіком. Лікарі запідозрили коронавірусну інфекцію.

"Жінка довго займалась самолікуванням і запізно звернулась до лікарів. На жаль, урятувати пацієнтку вже не вдалося, вона померла за добу. Інфікування на COVID-19 було лабораторно підтверджено вже після смерті", - зазначили в МОЗ.

Повідомляється, що чоловік померлої наразі продовжує перебувати в лікарні, його стан середнього ступеня тяжкості.

Нагадаємо, в Україні кількість хворих коронавірусом COVID-19 зросла до 145 людей. Протягом 25 березня за добу було виявлено 32 нові випадки.

Як заявив у відеозверненні міністр охорони здоров'я Ілля Ємець, кількість смертей від коронавірусу в Україні може бути катастрофічною через неготовність медичної системи.