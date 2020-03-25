Минздрав подтверждает пятый летальный случай от коронавируса в Украине

Министерство здравоохранения Украины официально подтверждает пятый летальный случай от коронавируса по состоянию на вечер четверга, 25 марта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности отмечается, что сегодня в Ивано-Франковской области умерла женщина, которая была доставлена в больницу 23 марта вместе с мужем. Медики заподозрили коронавирусную инфекцию.

"Женщина долго занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. К сожалению, спасти пациентку уже не удалось, она умерла за сутки. Инфицирование на COVID-19 было лабораторно подтверждено уже после смерти", - отметили в Минздраве.

Сообщается, что муж умершей сейчас продолжает находиться в больнице, его состояние средней степени тяжести.

Напомним, в Украине количество заболевших коронавирусом COVID-19 возросло до 145 человек. В течение 25 марта за сутки было выявлено 32 новых случая.

Как заявил в видеообращении министр здравоохранения Илья Емец, количество смертей от коронавируса в Украине может быть катастрофическим из-за неготовности медицинской системы.