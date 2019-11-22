МОЗ планує запустити в Україні систему трансплантації у 2020

Міністерство охорони здоров'я планує запустити систему трансплантації у 2020 році. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Зазначається, що одним із ключових напрямків роботи МОЗ у наступному році стане запуск системи трансплантації.

Підкреслюється, що серед першочергових завдань цього напрямку - створення відповідної нормативно-правової бази до кінця поточного року, яка розблокує можливість побудови системи; впровадження у практику Єдиної державної інформаційної системи трансплантації, де донор і реципієнт зможуть знаходити один одного.

Також передбачається промоція професії трансплант-координаторів, навчання яких вже розпочалося; запуск "перехресного донорства", коли йде обмін органами між живими донорами, які не є рідними, та можливість за життя дати згоду на донорство після смерті.

Крім того, у пріоритетах МОЗ на 2020 рік - залучення інвестицій у систему охорони здоров’я.

Нагадаємо, у Раді раніше пояснювали, що в Україні досі не запрацював закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині" через неготовність підзаконної нормативно-правової бази.

Як писало РБК-Україна раніше, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька розповіла, що щорічно в Україні потребують трансплантації органів за життєвими показаннями до 5 тисяч чоловік.

Підкреслимо, в березні 2019 року п'ятий президент України Петро Порошенко схвалив законопроект №9461-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині".

Так, у травні 2018 року Верховна рада дозволила трансплантацію органів тільки за згодою донора.