МОЗ опублікував свіжі дані щодо коронавірусу в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вчора не надходили повідомлення про підозри на коронавірус

Станом на 9 березня в Україні підтверджено лише один випадок зараження коронавірусом. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що протягом 8 березня до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я не надходили повідомлення про підозри на COVID-19.

"Всього з початку 2020 року до Центру надійшло 38 повідомлення про підозру на COVID-19, отримано 1 позитивний результат", - йдеться в повідомленні.

На території Європейського регіону зареєстровано 11 789 випадків захворювання на COVID-19. Найбільше число заражених зареєстровано в Італії - 7375, Німеччині - 902, Франції - 1126, Іспанії - 374, Швейцарії - 332, Великобританії - 277, Нідерландах - 265, Бельгії - 200 та Швеції - 203.

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що коронавірус охопив понад 100 країн, вилікувались понад 60 тис. осіб. При цьому топ-5 країн за кількістю заражень складають Китай, Південна Корея, Іран, Італія та Німеччина.

Голова спеціальної експертної комісії держкомітету з питань охорони здоров'я Китаю Чжун Наньшань заявив, що коронавірус продовжить поширюватися по всьому світу щонайменше до червня.