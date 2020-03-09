ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минздрав опубликовал свежие данные по коронавирусу в Украине

Новости » Общество     09.03.2020 - 11:13
Минздрав опубликовал свежие данные по коронавирусу в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Вчера не поступали сообщения о подозрениях на коронавирус

По состоянию на 9 марта в Украине подтвержден только один случай заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что в течение 8 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья не поступали сообщения о подозрениях на COVID-19.

"Всего с начала 2020 года в Центр поступило 38 сообщений о подозрении на COVID-19, получен 1 положительный результат", - говорится в сообщении.

На территории Европейского региона зарегистрировано 11 789 случаев заболевания COVID-19. Наибольшее число зараженных зарегистрировано в Италии - 7375, Германии - 902, Франции - 1126, Испании - 374, Швейцарии - 332, Великобритании - 277, Нидерландах - 265, Бельгии - 200 и Швеции - 203.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что коронавирус охватил более 100 стран, вылечились более 60 тыс. человек. При этом топ-5 стран по количеству заражений составляют Китай, Южная Корея, Иран, Италия и Германия.

Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения Китая Чжун Наньшань заявил, что коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня.

Президент Португалии отправился на карантин из-за коронавируса Вспышка коронавируса в мире: Франция запретила массовые мероприятия
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь