МОЗ опублікувало інструкцію дій при радіаційній аварії: що треба знати

Фото: МОЗ опублікувало інструкцію дій при радіаційній аварії (facebook.com/moz.ukr)

"Зважаючи на те, що країна-терорист не дотримується жодних законів та правил ведення війни, кожен українець повинен знати базові правила поведінки у випадку надзвичайної ситуації будь-якого характеру", - пояснюють в МОЗ.

У відомстві заспокоюють, що ядерно-стратегічні об’єкти будуються таким чином, щоб витримувати значні фізичні пошкодження.

Крім того, на рівні всіх регіонів кожного здійснюється моніторинг радіаційного фону, виконують цю роботу обласні Центри контролю та профілактики МОЗ.

"Станом на 7 серпня жодних відхилень від природного фону не зафіксовано", - підкреслюють у відомстві.

Інструкція МОЗ

Як зазначають у відомстві, серед дій, які рекомендовано зробити при радіаційній аварії, такі:

залишатися в приміщенні або терміново до нього зайти;

зняти верхній шар одягу, одягти новий;

прийняти душ;

не використовувати для пиття та приготування їжі воду з-під крана;

слідкувати за офіційними джерелами інформації.

"Основне - потрібно залишатись в приміщенні або терміново у нього зайти, якщо ви знаходитесь на вулиці. Це найбезпечніша дія, яку обов’язково варто виконати", - звертають увагу в повідомленні.

Приймання йоду

У міністерстві також нагадують, що приймати йодид калію для "профілактики" без потреби недопустимо, оскільки це може зашкодити здоров’ю.

Важливо. Йодна профілактика здійснюється одноразово і лише коли на це є вказівка від органів влади, тобто вживання йоду зараз не має жодного сенсу.

Нагадаємо, 5 серпня окупанти двічі обстріляли ЗАЕС, через що з'явилася загроза розпилення радіоактивних речовин.

Після чого президент України Володимир Зеленський заявив, російські війська стали першими у світі, що використовують для терору атомну станцію.

Водночас МАГАТЕ заявило, що обстріл росіянами АЕС свідчить про реальний ризик ядерної катастрофи.

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