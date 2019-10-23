МОЗ визначило час доїзду бригади екстреної медичної допомоги

Міністерство охорони здоров'я України розробило критерії формування здатної мережі надання первинної, спеціалізованої та екстреної медичної допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу міністерства.

Зокрема, критерії розробили в рамках ініціативи Кабміну щодо формування єдиного плану розвитку здатних мереж надання соціальних послуг по всій території країни.

Відповідно до критеріїв, відстань між пацієнтом і сімейним лікарем не повинна перевищувати 7 км, доступність лікарні інтенсивного лікування - не більше 60 хвилин.

"Час доїзду бригади екстреної медичної допомоги в місті - 10 хвилин, за межами міста - 20 хвилин", - сказано в повідомленні.

Так, спроможна мережа надання медичної допомоги - це організаційно інтегрована сукупність постачальників медичних послуг, здатних забезпечувати надання якісної, комплексної, безперервної і орієнтованої на пацієнта медичної допомоги відповідно до соціально-демографічних характеристик населення, особливостей його розселення на відповідній території планування.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я планує скоротити середню тривалість госпіталізації пацієнтів на 20%. Крім того, планується знизити на 10% кількість випадків, коли в результаті хвороби у людини знизилася працездатність.

Як писало РБК-Україна раніше, Міністерство охорони здоров'я у кінці вересня провело аудит у лікарні "Охматдит", Центрі ендокринної системи та Державному підприємстві медичних закупівель.