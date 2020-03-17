МОЗ пояснив необхідність закриття метро

Необхідність закриття метро через коронавірус в Україні викликана надзвичайно тісним контактом між пасажирами. Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, закриття метрополітенів є принциповою позицією.

"... оскільки ми всі знаємо, що таке метрополітен, і ми знаємо, яка кількість населення проїжджає в одному вагоні особливо в години пік. Це надзвичайно тісний контакт, там вже не допоможуть ні маски, ні інші засоби. Коли в такому контакті з'являється один хворий, то крапельки слизу чи інших біологічних рідин 100% потрапляють на слизові оболонки іншої людини. Це приводить до значного зростання числа контактів, які дуже важко відстежити", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що метро в Києві буде закрито сьогодні о 23:00. Наземний пасажирський транспорт продовжить працювати в штатному режимі, в тому числі дублюючи лінії метро.

Харківський метрополітен закривається з 20:00 17 березня. Метро буде закрито як мінімум до 3 квітня.

