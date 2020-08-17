МОЗ звинувачують в намірі неефективно витратити понад 5 млрд гривень

Фото: Міністерство охорони здоров'я України (РБК-Україна)

Регіони можуть залишитися облаштованих відділень екстреної медичної допомоги

Під виглядом реалізації обіцянки президента про оснащення приймальних відділень опорних лікарень Міністерство охорони здоров'я України планує закупити медобладнання, яке до цих відділеннях не відноситься. Причому витративши на ці цілі 5,3 млрд гривень, відомство ризикує залишити регіони взагалі без облаштованих відділень екстреної медичної допомоги через відсутність грошей на необхідне медобладнання.

Про це у блозі на "Лівому березі" пише лікар, екс-заступник голови Одеської ОДА Сергій Калінчук.

За його словами, 5,3 млрд гривень, які були виділені постановою Кабміну від 8 липня 2020 року №613 для закупівлі устаткування для приймальних відділень опорних лікарень, МОЗ планує витратити на 48 ангіографів (з орієнтовною вартістю 22,5 млн гривень за одиницю), 161 комп'ютерний томограф (22 млн гривень за одиницю) і 135 ендоскопічних стійок (5 млн гривень за одиницю).

За словами Калінчука, все запропоноване до закупівлі медобладнання не відноситься до приймальним відділенням, які в Україні мають стати аналогами західних Emergency Departments.

Згідно з наказом МОЗ від 19.05.2020 №1167, яким було затверджено "Примірний табель матеріально-технічного оснащення відділень екстреної медичної допомоги", зазначене обладнання має бути в лікарні, але не у відділенні екстреної медичної допомоги. А те обладнання, яке безпосередньо необхідне для відділень, закуповувати не планується.

Більш того, сама закупівля не має законодавчого обґрунтування. Так, згаданою постановою Кабміну №613 гроші виділені на закупівлю медобладнання для "приймальних відділень", але в профільному законі "Про екстрену медичну допомогу" формулювання "приймальні відділення" відсутні, а мова там йде тільки про "відділення екстреної медичної допомоги". Тому, зазначає лікар, відкритим залишається питання, як Кабмін планує законно витратити понад 5 млрд гривень на "приймальні відділення", створення та існування яких взагалі не передбачено законодавством.

Також Сергій Калінчук висловив упевненість, що через відсутність фінансування, опорні лікарні не зможуть створити відділення екстреної медичної допомоги, на оснащення яких потрібно витратити ще десятки мільйони гривень.

За словами експерта, в середовищі комерсантів пояснюють таку ініціативу МОЗ бажанням провести закупівлю з "очікуваним результатом".

Нагадаємо, у лютому цього року президент Володимир Зеленський поставив завдання до кінця року забезпечити функціонування понад 200 приймальних відділень екстреної медичної допомоги.

Згідно з розпорядженням Кабміну від 15 січня 2020 року №23-р, всього в Україні налічується 212 опорних лікарень.