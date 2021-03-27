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МОЗ обговорює можливість перенесення мобільного COVID-госпіталю в інші регіони

Новость на русском → Субота 27 березня 2021 13:50
МОЗ обговорює можливість перенесення мобільного COVID-госпіталю в інші регіони Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У суботу, 27 березня, відбулася оперативна нарада Міністерства охорони здоров'я та Державної служби України з надзвичайних ситуацій. В ході засідання учасники обговорили зміна дислокації мобільного госпіталю для хворих коронавірусом.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в Facebook.

"Обговорили зміна дислокації госпіталю, оскільки ситуація з навантаженням на систему охорони здоров'я в Івано-Франківській області стабілізувалася. Водночас відзначаємо зростання кількості госпіталізації в сусідніх областях і на півдні країни", - заявив він.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що мобільний COVID-госпіталь з Івано-Франківської області можуть перевезти до Києва.

"Мобільний госпіталь ДСНС зараз розгорнуто в Івано-Франківській області. Те, що стосується області, там вже майже протягом тижня ми фіксуємо стабілізацію ситуації. І впевнений, що найближчим часом ми зможемо перевезти його в інше місце, в тому числі в Київ, якщо це знадобиться", - повідомив він.

Крім того, секретар Київради Володимир Бондаренко зазначив, що через півроку не виконано обіцянку про залучення в столиці лікарень Національної академії медичних наук, відомчої лікарні "Укрзалізниці" і національних лікарень.

"При таких темпах госпіталізації, через кілька днів у Києві може не вистачати ліжко-місць для хворих", - підкреслював він.

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