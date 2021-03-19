ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Мобільний COVID-госпіталь з Івано-Франківської області можуть перевезти до Києва

Новость на русском → Україна, П'ятниця 19 березня 2021 10:56
Мобільний COVID-госпіталь з Івано-Франківської області можуть перевезти до Києва Фото: мобільний госпіталь (dsns.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що мобільний COVID-госпіталь з Івано-Франківської області можуть перевезти до Києва. В області спостерігається стабілізація ситуації.

Про це він сказав у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"Мобільний госпіталь ДСНС зараз розгорнутий в Івано-Франківській області. Те, що стосується області, там вже майже протягом тижня ми фіксуємо стабілізацію ситуації. І впевнений, що найближчим часом ми в змозі будемо його перевезти в інше місце, у тому числі у Київ, якщо це знадобиться", - сказав глава МОЗ.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів по коронавірусу. Київ опинився у "червоній" зоні карантину.

Як писало РБК-Україна, вчора мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці з 20 березня до 9 квітня підсилюють карантинні обмеження. Детальніше про те, що планують заборонити - в матеріалі РБК-Україна.

Так, секретар Київради Володимир Бондаренко зазначив, що через півроку не виконано обіцянку про задіювання у столиці лікарень Національної академії медичних наук, відомчої лікарні "Укрзалізниці" і національних лікарень.

"При таких темпах госпіталізації, через кілька днів в Києві може не вистачати ліжкомісць для хворих", - підкреслював він.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство госпиталь Максим Степанов Коронавірус
NEWS
Київ в "червоній" зоні карантину: що це значить
Київ в "червоній" зоні карантину: що це значить
DAILY
Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні