Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що мобільний COVID-госпіталь з Івано-Франківської області можуть перевезти до Києва . В області спостерігається стабілізація ситуації.

Про це він сказав у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"Мобільний госпіталь ДСНС зараз розгорнутий в Івано-Франківській області. Те, що стосується області, там вже майже протягом тижня ми фіксуємо стабілізацію ситуації. І впевнений, що найближчим часом ми в змозі будемо його перевезти в інше місце, у тому числі у Київ, якщо це знадобиться", - сказав глава МОЗ.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів по коронавірусу. Київ опинився у "червоній" зоні карантину.

Як писало РБК-Україна, вчора мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці з 20 березня до 9 квітня підсилюють карантинні обмеження. Детальніше про те, що планують заборонити - в матеріалі РБК-Україна.

Так, секретар Київради Володимир Бондаренко зазначив, що через півроку не виконано обіцянку про задіювання у столиці лікарень Національної академії медичних наук, відомчої лікарні "Укрзалізниці" і національних лікарень.

"При таких темпах госпіталізації, через кілька днів в Києві може не вистачати ліжкомісць для хворих", - підкреслював він.