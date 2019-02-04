МОЗ оновив перелік безкоштовних ліків

В оновлений реєстр увійшло 258 препаратів

Министерство охраны здоровья Украины утвердило новый перечень препаратов программы "Доступные лекарства". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы пациенты смогут получить 64 бесплатных препарата. В обновленный реестр вошло 258 препаратов, из них 64 являются бесплатными для пациентов, другие - с небольшой доплатой.

При этом самый дешевый препарат, который на 100% возмещает государство, стоит 4,76 гривен, самый дорогой - 898,22 гривен.

Кроме того, как отмечается, производители снизили цены на 37 торговых наименований лекарственных средств. Так, на следующие полгода фармацевтические производители гарантируют обеспечение 39 млн упаковок препаратов для пациентов, а 16 млн упаковок пациенты смогут получить бесплатно.

Напомним, в Украине планируется введение электронной системы для поиска лекарственных препаратов и медицинских изделий. На данный момент Программа развития ООН (ПРООН) в Украине в партнерстве с Минздравом проводит тендер на разработку программного обеспечения для данной системы - eStock. Заявки на участие в тендере принимаются до конца февраля текущего года.

В Украине с 1 апреля 2019 года правительственная программа "Доступные лекарства" переходит в администрирование Национальной службы здоровья, а со временем рецепты на лекарства станут электронными.