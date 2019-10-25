МОЗ виявив численні порушення в Інституті раку

Внутрішній аудит Міністерства охорони здоров'я України виявив численні порушення в Національному інституті раку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Перевірка, яка охопила період з 1 січня по 20 вересня поточного року, встановила, що потреби для закупівлі лікарських засобів і медичних виробів формувалися в установі безсистемно. В результаті зафіксовані випадки несвоєчасних поставок та неналежного контролю за відвантаженням товарів.

В Інституті раку створені необгрунтовано великі залишки препарату "Метотрексат Тева" (доросла онкологія) - понад 4 тис. упаковок при середньорічному використанні близько 800 флаконів.

Не використовуються сім одиниць дорогого медичного обладнання, в тому числі закуплений ще в 2011 році лінійний медичний прискорювач Varian Clinac iX.

Виявлена недостача 149 комп'ютерів загальною вартістю 700 тис. гривень, які були куплені 2017 році для створення медичної інформатизаційної системи.

МОЗ направив матеріали аудиту в правоохоронні органи.

Нагадаємо, в Київському інституті раку лікарі вимагали з пацієнтів гроші за безкоштовні медикаменти, в тому числі під виглядом благодійної допомоги. Зловмисники переконували хворих, що кількість медичних препаратів, закуплених за державні кошти, дуже обмежена.

Нагадаємо, у серпні правоохоронці провели обшуки в Інституті раку і виявили документацію, яка підтверджує причетність лікарів до вимагання хабарів від пацієнтів.