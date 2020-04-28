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МОЗ оприлюднив статистику смертності від коронавірусу в Україні

Новини » Коронавірус     28.04.2020 - 21:14
МОЗ оприлюднив статистику смертності від коронавірусу в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 132 чоловіків та 107 жінок

Переважна більшість померлих від коронавірусу в Україні мали супутні хвороби. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

У МОЗ нагадали, що з початку епідемії від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 239 українців, з них - 13 медиків.

"За статевою структурою переважають чоловіки (132 випадки), за віковою - особи старші за 50 років (85% усіх випадків). Переважна більшість померлих (71%) мали супутні серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень, у декого таких захворювань було кілька", - йдеться у повідомленні.

За даними Центру громадського здоров’я, розподіл за віком серед померлих виглядає так:

  • від 65 років - 129 випадків смерті;
  • від 40 до 64 років - 95 випадків смерті;
  • від 18 до 39 - 15 випадків смерті.

Нагадаємо, за минулу добу від коронавірусу померли 18 українців. Найбільше смертельних випадків зафіксовано у Івано-Франківській (49), Чернівецькій (33) областях та у Києві (23).

Раніше глава уряду Денис Шмигаль заявив, що рівень смертності від коронавірусу в Україні є одним із найнижчих і становить 2,7%.

Шмигаль: поступове зняття обмежень дасть можливість контролювати ситуацію з COVID-19 Влітку ризик захворіти COVID-19 такий же як в будь-який час року, - МОЗ
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