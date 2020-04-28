Минздрав обнародовал статистику смертности от коронавируса в Украине

От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 132 мужчины и 107 женщин
Подавляющее большинство умерших от коронавируса в Украине имели сопутствующие болезни. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
В Минздраве напомнили, что с начала эпидемии от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 239 украинцев, из них - 13 медиков.
"В половой структуре преобладают мужчины (132 случая), в возрастной - лица старше 50 лет (85% всех случаев). Подавляющее большинство умерших (71%) имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, у некоторых таких заболеваний было несколько", - говорится в сообщении.
По данным Центра общественного здоровья, распределение по возрасту среди умерших выглядит так:
Напомним, за минувшие сутки от коронавируса умерли 18 украинцев. Больше всего смертельных случаев зафиксировано в Ивано-Франковской (49) и Черновицкой (33) областях, а также в Киеве (23).
Ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что уровень смертности от коронавируса в Украине является одним из самых низких и составляет 2,7%.