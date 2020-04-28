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Минздрав обнародовал статистику смертности от коронавируса в Украине

Новости » Коронавирус     28.04.2020 - 21:14
Минздрав обнародовал статистику смертности от коронавируса в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 132 мужчины и 107 женщин

Подавляющее большинство умерших от коронавируса в Украине имели сопутствующие болезни. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В Минздраве напомнили, что с начала эпидемии от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 239 украинцев, из них - 13 медиков.

"В половой структуре преобладают мужчины (132 случая), в возрастной - лица старше 50 лет (85% всех случаев). Подавляющее большинство умерших (71%) имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, у некоторых таких заболеваний было несколько", - говорится в сообщении.

По данным Центра общественного здоровья, распределение по возрасту среди умерших выглядит так:

  • от 65 лет - 129 случаев смерти;
  • от 40 до 64 лет - 95 случаев смерти;
  • от 18 до 39 - 15 случаев смерти.

Напомним, за минувшие сутки от коронавируса умерли 18 украинцев. Больше всего смертельных случаев зафиксировано в Ивано-Франковской (49) и Черновицкой (33) областях, а также в Киеве (23).

Ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что уровень смертности от коронавируса в Украине является одним из самых низких и составляет 2,7%.

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