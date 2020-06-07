В Україні за добу підтвердили 485 нових випадків COVID-19

Фото: люди в захисних масках стоять на вулиці (РБК-Україна)

Число заражених за весь час пандемії становить 26999 осіб

В Україні за останню добу підтвердили 485 нових випадків COVID-19. При цьому 242 людини одужали.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

Так, з початку епідемії в Україні COVID-19 підтвердили у 26 999 осіб, з них 12 054 пацієнтів одужали та 788 - померли. За минулу добу 242 людини одужали і 11 померли.

Найбільше нових випадків за добу зафіксували у Львівській (68) та Чернівецькій областях (54), а також у Києві (43 випадків).

Не виявили жодного нового випадку в Херсонській області. По одному випадку зафіксовано в Полтавській і Сумській областях.

Загалом захворіли 1932 дітей та 5050 медиків. На амбулаторному лікуванні 18 908 пацієнтів, з них 1616 дітей та 4088 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 8091 особа, з них 316 дітей та 962 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 304 особи, зокрема одна дитина та 29 медиків.

Ситуація в регіонах:

Вінницька обл. - 1136 (721 одужали);

Волинська обл. - 1052 (299 одужали);

Дніпропетровська обл. - 971 (532 одужали);

Донецька обл. - 231 (121 одужали);

Житомирська обл. - 881 (500 одужали);

Закарпатська обл. - 1322 (568 одужали);

Запорізька обл. - 495 (286 одужали);

Івано-Франківська обл. - 1562 (947 одужали);

м. Київ - 3418 (888 одужали);

Київська обл. - 1784 (558 одужали);

Кіровоградська обл. - 553 (416 одужали);

Луганська обл. - 54 (43 одужали);

Львівська обл. - 2121 (521 одужав);

Миколаївська обл. - 309 (195 одужали);

Одеська обл. - 996 (372 одужали);

Полтавська обл. - 274 (255 одужали);

Рівненська обл. - 2046 (1088 одужали);

Сумська обл. - 193 (158 одужали);

Тернопільська обл. - 1275 (984 одужали);

Харківська обл. - 1251 (545 одужав);

Херсонська обл. - 179 (172 одужали);

Хмельницька обл. - 518 (337 одужали);

Черкаська обл. - 460 (343 одужали);

Чернівецька обл. - 3639 (1124 одужали);

Чернігівська обл. - 279 (81 одужали).

Нагадаємо, три дні поспіль в Україні фіксували понад 500 заражень коронавірусом.

РБК-Україна писало, що число заражених коронавірусом в Україні зростає із-за недотримання рекомендацій МОЗ і ослаблення карантину. У той же момент, у ВООЗ закликали бути готовими до другої хвилі коронавірусу восени.

В уряді не виключили, що графік пом'якшення карантину може бути змінений, якщо в Україні буде зростати кількість підтверджених випадків коронавірусу.

Нагадаємо, з 5 червня в Україні розпочався черговий етап пом'якшення карантину.

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Автор: Максим Зайченко