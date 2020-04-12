Коронавірус стане сезонним захворюванням, - головний санлікар

Коронавірус в Україні стане сезонним захворюванням і буде повертатися циклічно. Про це в інтерв'ю lb.ua заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Зокрема, Ляшко не впевнений, що після виходу з карантину на українців відразу чекає друга хвиля коронавірусу, однак до жовтня всі країни вже будуть "підготовлені зовсім інакше".

"Чому я кажу про жовтень - на мою особисту думку, коронавірусна хвороба все ж стане сезонним захворюванням і буде повертатися циклічно", - зазначив він.

Головний санлікар додав, що медики і вчені будуть спостерігати за мутаціями COVID-19.

"Якщо ми будемо мати стійкий імунітет до цього вірусу, і мутації не будуть викликати хворобу - це один варіант розвитку подій. Якщо кожна нова мутація буде приводити до виникнення нової хвороби, що ж, тоді нам доведеться жити в нових біологічних реаліях", - підкреслив Ляшко.

Нагадаємо, раніше Ляшко заявляв, що показник захворюваності на коронавірус в Україні становить 6%.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що зниження захворюваності очікується після Великодня.