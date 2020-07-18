МОЗ ініціює кадрові зміни в керівництві Львівської ОДА

Міністерство охорони здоров'я України ініціює кадрові зміни в керівництві Львівської обласної державної адміністрації (ОДА). Причина - незадовільна ситуація у медичній сфері в області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МОЗ у Facebook за результатами брифінгу міністра Максима Степанова.

Повідомляється, що відповідне рішення було прийнято після звіту робочої групи міністерства, яка була з перевіркою у Львівській області на початку липня.

При цьому на брифінгу Степанов розповідав про це, відповідаючи на питання про звільнення керівника місцевого департаменту охорони здоров'я. За його словами, після візиту на Львівщину він дав місяць на усунення проблемних питань.

"Багато чого просто не було виправлено, не звернули уваги на виправлення цих ситуацій. Тому буде зроблено відповідне подання про звільнення тих чи інших людей керівництвом Львівської ОДА", - додав Степанов.

Нагадаємо, за станом на 17 липня Львівська область не відповідала критеріям для ослаблення карантину.

Тим не менш, протягом тижня в регіоні поступово знімаються обмеження, зокрема, у Львові вже відкрили дитсадки, музеї та кінотеатри.