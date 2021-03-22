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МОЗ хоче першочергово вакцинувати групи ризику, які записалися через "Дія"

Новость на русском → Україна, Понеділок 22 березня 2021 15:40
МОЗ хоче першочергово вакцинувати групи ризику, які записалися через "Дія" Фото: людина у медичній масці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство охорони здоров'я змінить план вакцинації від коронавірусу, щоб першочергово прищепити групи ризику, які записалися через портал "Дія". Наприклад, через цей портал на щеплення вже записалися понад 1500 людей у віці 80+ років.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24".

"Коли ми говоримо про портал "Дія", то ми, перш за все, говоримо і про тих громадян, які записалися, в тому числі входять до груп ризику. До речі, що стосується 80+, то понад півтори тисячі таких людей записалися саме через "Дію". Вони будуть в першу чергу вакциновані", - сказав він.

Водночас міністерство, за словами Степанова, хоче максимально охопити й інші групи ризику, які записалися на вакцинацію через "Дія". Для цього в Україні розгортаються стаціонарні пункти щеплення. Цього тижня запрацює 569 пунктів щеплення, а далі їх кількість планують збільшити до 2500.

"Ми також розглядаємо інші категорії громадян, які входять до груп ризику і також потребують вакцинації. Вони також записалися через портал "Дія". Ми говоримо про внесення змін саме такого плану, щоб максимально зробити охоплення", - додав міністр.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр Денис Шмигаль доручив МОЗ оновити план COVID-вакцинації, щоб якнайшвидше прищепити людей, які записалися через "Дію".

Цього тижня в Україні починається другий етап COVID-вакцинації. Відсьогодні в країні будуть прищеплювати сімейних лікарів, а також людей, які старше 80 років.

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