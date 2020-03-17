МОЗ готує наказ про скасування запланованих операцій

Українським лікарям рекомендують скасувати заплановані операції на період карантину у зв'язку із коронавірусом. Про це сказав головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

За його словами, Міністерство охорони здоров’я готує відповідний наказ, згідно з яким усі медичні заклади мають скасувати планові операції та госпіталізації на період загострення ситуації навколо поширення коронавірусу COVID-19.

Нагадаємо, до кінця цього тижня до України надійде один мільйон швидких тестів на коронавірус. Як сказав президент Володимир Зеленський, тести Україна отримає вже у цю суботу, 21 березня.

Додамо, Кабінет міністрів посилив карантинні заходи у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу в Україні. Так, з 17 березня припиняє роботу метрополітен у Києві, Дніпрі та Харкові. А з 18 числа буде призупинено транспортне сполучення між містами. ТРЦ в цей час також зачиняються.