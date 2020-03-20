МОЗ домовився про безкоштовне таксі для медиків на час карантину

На час карантину в Україні медики зможуть безкоштовно добиратися на роботу на таксі в тих містах, де працює сервіс Uber. Про це йдеться в повідомленні офіційного Telegram-каналу Міністерства охорони здоров'я про коронавірус.

Повідомляється, що Uber буде безкоштовно доставляти до лікарень медиків, задіяних в запобіганні коронавірусної інфекції. Домовленість включає 10000 поїздок.

"Ця опція буде доступна в містах, де працює сервіс Uber - Київ, Одеса, Львів, Дніпро, Харків, Запоріжжя і Вінниця", - йдеться в повідомленні.

Міністерство охорони здоров'я закликає інші транспортні сервіси приєднатися до ініціативи і допомогти дістатися на роботу тим, хто рятує людські життя.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство інфраструктури вимагало від місцевої влади організувати підвезення працівників до важливих об'єктів на період карантину в Україні.

Сьогодні київський мер Віталій Кличко заявив, що в столиці безкоштовне підвезення медиків готовий забезпечити і сервіс таксі Bolt.

