МОЗ: декларації з лікарями підписали понад 26 млн українців

Без декларації скористатися програмою Доступні ліки буде неможливо

В Украине более 26 миллионов граждан уже подписали декларации со своим врачом. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, уже более чем у 26 млн украинцев есть декларации, подписанные со своим врачом.

"Именно этот врач - тот человек, к которому надо идти за рецептом. Пациент должен обратиться именно к врачу. Если вы еще не подписали декларацию, это стоит сделать. Без декларации воспользоваться программой Доступные лекарства будет невозможно", - отметил замглавы Минздрава.

Напомним, по состоянию на 17 января правом выбора своего врача в Украине воспользовались почти 25 млн граждан.

РБК-Украина писало, что в Министерстве здравохранения Украины заявили, что в настоящее время появилась техническая возможность заключать декларации с врачами более рекомендованное количество.