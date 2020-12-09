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Продовження роботи ресторанів на Новий рік не вплине на захворюваність, - Рубан

Київ, Середа 09 грудня 2020 17:19
Продовження роботи ресторанів на Новий рік не вплине на захворюваність, - Рубан
Фото: Олег Рубан (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Маріанна Присяжнюк

Продовження роботи кафе, барів та ресторанів у новорічну ніч не спровокує зріст захворюваності на коронавірус. При цьому заклади громадського харчування повинні дотримуватися протиепідемічних заходів.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

"На Новий рік - це свято, необхідно щоб люди відпочили й те, що це буде не той відсоток, який дасть зріз захворюваності - це однозначно", - сказав він.

Водночас, на думку Рубана, рішення уряду про закриття закладів громадського харчування з 8 січня є правильним.

"Це правильне та виважене науково обґрунтоване рішення, коли майже перший раз дослухаються до лікарів-епідеміологів щодо пікового навантаження при гострих респіраторних інфекцій і припинення соціальної активності на три тижні", - пояснив Рубан.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів ухвалив рішення про продовження карантину до кінця зими. Карантин буде офіційно продовжено після опублікування відповідної постанови.

Крім того, уряд вирішив посилити карантинні обмеження 8 січня. Посилений карантин, як планує Кабмін, буде діяти до опівночі 25 січня.

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