МОЗ буде по-новому визначати індикатор лікарняних ліжок

Міністерство охорони здоров'я України змінило показники для визначення індикатора заповнення лікарняних ліжок, який використовується при визначенні карантинних зон. Тепер індикатор буде визначатися на підставі двох показників.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє прес-служба МОЗ у Facebook.

За словами Ляшка, перший показник - відсоток заповнення ліжок пацієнтів з COVID-19. Діагноз має бути підтверджено позитивним тестом ПЛР. Цей показник використовується для визначення рівня епідемічної небезпеки в області.

Зокрема, заповненість понад 50% віднесе регіон до "помаранчевої зони", понад 75% - до "червоної".

Другий показник - відсоток заповнення ліжок пацієнтів з COVID-19 і пацієнтами з підозрою на це захворювання. Цей показник використовується для моніторингу стану готовності системи охорони здоров'я до надання медичної допомоги хворим з коронавірусною хворобою.

При заповненості понад 50% буде розширюватися перелік лікарень, визначених для боротьби з COVID-19.

Фото: інфографіка щодо змін (facebook.com/moz.ukr)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ може переглянути критерії госпіталізації хворих на коронавірус; передбачається, що будуть госпіталізувати тільки тяжко хворих.

Зазначимо, на найближчі два тижні Чернівці потрапили в "червону зону" карантину, Харків - в "помаранчеву".