МОЗ інформуватиме українців про коронавірус через СМС

Громадян України за допомогою СМС-повідомлень будуть інформувати про коронавірус COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я в Telegram.

За даними МОЗ, населення буде отримувати через СМС інформацію про заходи боротьби з коронавірусом в Україні. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 14 березня, на закритому засіданні Кабміну.

"Це будуть короткі й чіткі інструкції, в яких будуть прописані правила особистої гігієни та основні рекомендації для боротьби з коронавірусом", - заявив міністр охорони здоров’я Ілля Ємець.

Нагадаємо, раніше в МОЗ закликали громадян довіряти інформації про пандемію коронавірусу, поширеній лише з офіційних джерел. У відомстві зазначили, що станом на суботу в країні підтверджено лише 3 випадки зараження коронавірусом, з них один - летальний.

Крім того, у МОЗ повідомляли, що з початку року до Центру громадського здоров’я надійшло 67 повідомлень про підозру на COVID-19, (3 випадки - підтверджені лабораторно, 61 - негативні, коронавірусу немає, 3 зразки досліджуються).