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Нових випадків коронавіруса в Україні не зафіксовано

Новини » Суспільство     14.03.2020 - 11:53
Нових випадків коронавіруса в Україні не зафіксовано
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Станом на ранок 14 березня офіційно підтверджено три випадки коронавіруса в країні

Міністерство охорони здоров'я станом на ранок 14 березня не зафіксувало нові випадки захворювання коронавірусом в Україні. Про це йдеться в повідомленні МОЗ.

Наголошується, що на даний момент в Україні лабораторно підтверджено три випадки захворювання COVID-19 - два в Чернівецькій області і один у Житомирській (летальний випадок).

"Всього з початку 2020 року до Центру громадського здоров'я надійшло 67 повідомлень про підозру на COVID-19 (3 випадки - підтверджені лабораторно, 61 - негативні, коронавіруса немає, 3 зразки досліджуються). Всі три випадки COVID-19 підтверджено дослідженнями лабораторії Центру громадського здоров'я України", - повідомили в Моз.

Нагадаємо, 13 березня в Україні зафіксували перший смертельний випадок від коронавірусу. У Житомирській області померла 71-річна мешканка Радомишля, яка напередодні повернулася з Польщі. У неї підтвердили коронавірус 12 березня, вона перебувала у важкому стані.

Раніше РБК-Україна писало, що в Чернівецькій області ввечері 13 березня госпіталізували матір і двох дітей з підозрою на коронавірус. У всіх трьох підвищена температура, вони контактували з людиною, який прибув з Італії і знаходиться в лікарні з підозрою на COVID-19.

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